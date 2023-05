Cultuurmakelaar Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland zet er na negen maanden een punt achter: ‘Nu écht inhoudelijk betrokken’

Met video Bewoners uit dit wooncen­trum in Almelo hebben sinds kort een eigen bruine kroeg: ‘Voel me weer even jong’

De koelkast is gevuld met ‘groene knuppels’, op de bar staat een advocaatje. Het bruine café is het nieuwste lichtpuntje voor de bewoners van wooncentrum Hoog Schuilenburg. Na maanden hard werken, zijn de deuren geopend. Tot grote vreugde van de bewoners. „Het is perfect”, zegt bewoner Ton. „Alsof ik in mijn stamkroeg van vroeger zit.”