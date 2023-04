D-day voor Enter: komt de megaschool aan de Sportlaan of niet?

Mare (16) uit Almelo werkt uren aan haar favoriete cosplayka­rak­ters: ‘In zo’n kostuum kan ik de wereld aan’

De straat op, verkleed als je favoriete karakter uit een televisieserie. In een opvallend en zelfgemaakt kostuum dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Mare Balster (16) durfde het aan, overwon de angst voor negatieve reacties en is nu als cosplayer helemaal in haar element. „In dit kostuum kan ik de wereld aan.”