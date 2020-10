D-Day voor kanaalbewoners Almelo-De Haandrik: wanneer wordt huizenschade vergoed?

Gedetineer­den moeten sollicite­ren voor een plekje in het Huis van Herstel Almelo

23 oktober ALMELO – Er komt een nieuwe open vorm van de ‘gevangenis’ in Almelo: het Huis van Herstel. In eerste instantie is daar plaats voor 20 gedetineerden. Zij mogen daar, met extra begeleiding, in vrijheid werken aan een terugkeer in de samenleving.