De allerlekkerste gevulde speculaas van Overijssel? Die vind je hier

Preston Palace doet de deur op slot: ‘Moeilijk besluit, maar ik neem mijn verantwoor­de­lijk­heid’

14 oktober ALMELO - Voor de tweede keer in zeven maanden tijd heeft directeur Carlo Slag besloten Preston Palace te sluiten. Volgens de coronamaatregelen had het allinclusivehotel in Almelo voor louter de hotelfunctie open kunnen blijven, maar Slag ziet daar vanaf. „Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook ik als ondernemer. Hoe moeilijk dat financieel gezien ook is.”