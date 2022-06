‘De allermooiste editie’: al was het overdag iets teveel Sahara op tropisch Heavenz in Almelo

FotoserieALMELO - Wat wil je nog meer als festivalganger: Hiphop en dancemuziek, in tropische sferen. De vierde editie van Heavenz festival maakte alle beloften waar. En voor wie het even te warm was, was daar de vernevelaar. „Het werd iets later druk, want het was knetterheet.”

Festivaldirecteur Ritchie Lijster kon z'n geluk niet op. „‘Dit was de allermooiste editie’, hoorde ik al van meerdere bezoekers. Een mooier compliment kan je niet krijgen.” Al kwam het festival door de warmte wel wat later op gang.

Overdag rustiger, want: knetterheet

In het Schelfhorstpark gingen 's middags de deuren al open, maar liep het 's avonds pas echt vol. Het was een gevolg van de warmte. Want zelfs op een festival dat tropische sferen ademt, is het op het heetste moment van de dag niet te doen om in de brandende zon dansjes te wagen, constateerde ook Lijster. „Het werd iets later druk, want het was knetterheet. Om drie uur kun je niet op zo'n veld staan. Dan is het net een Sahara.”

Quote ‘Dit was de allermooi­ste editie’, hoorde ik al van meerdere bezoekers. Een mooier compliment kan je niet krijgen. Ritchie Lijster

Toch had de organisatie wel maatregelen getroffen. Bij de toiletten konden mensen zich insmeren met factor dertig en vijftig en aan de zijkant van het festivalterrein kon verkoeling worden gezocht onder een vernevelaar. „Een beetje als in een varkensstal", grapte een bezoeker. De hitte leidde niet tot incidenten. Heavenz verliep zoals het hoort: gemoedelijk en zonder problemen. Ook 's avonds toen de toestroom groter werd en het festivalterrein met 1250 bezoekers bijna vol was.

Voor het eerst had Heavenz een tweede podium, voor hiphop en R&B-optredens. Het werd een succes. Al was de hoofdact uiteraard op de mainstage: The Partysquad. En toen liep de zogeheten ‘classic-area’ ook wel even leeg.„Het was mooier dan dan verwacht", blikte Lijster terug op Heavenz. „Natuurlijk doe je alles wat je kan. Je zet in op beleving en zet in op het tropische aspect, met de aankleding, zoals palmbomen en flamingo's. Maar dan is het nog hoe bezoeker erop reageren en voor wat voor vibe het zorgt. Die was geweldig.”

Almelo loopt nog wat achter op Enschede, maar: ‘Willen zes events’

Volgens jaar hoopt Lijster 1750 bezoekers te verwelkomen op Heavenz. Volgens hem is dat reëel. Het festival, dat in 2018 begon met 800 bezoekers, trekt inmiddels al 1250 festivalgangers. ‘Dit heeft Almelo nodig', hoorde Lijster van meerdere jongeren. „In Enschede gebeurt er heel veel, Almelo loopt nog wat achter.” Maar Lijster wil daar wat aan doen. Zo denkt hij aan meerdere festivals, waaronder een met foodtrucks. „We willen graag naar zes events.”

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Volledig scherm © Emiel Muijderman