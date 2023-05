De dood van Hennie uit Vroomshoop: hoe een ontroerend verhaal een tragisch einde kent (en nog meer nieuws deze week)

‘Meer vrouwen in het bedrijfsle­ven’ duurt te lang

‘Meer vrouwen in het bedrijfsleven.’ Hoe oud is dit voornemen al? Zo oud dat iedere keer wanneer het klinkt in feite het signaal wordt afgegeven dat het niet opschiet of nog altijd niet is gelukt. ‘Meer vrouwen in het bedrijfsleven’ zou geen doel of voornemen moeten zijn, maar een vrolijke constatering. Met gebalde vuisten en andere trotse gebaren: ‘Jongens’ - eh sorry - ‘Meiden, we hebben het gered.’