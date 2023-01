De enige boot die gedoopt is en nooit zal varen, staat nu in De Pollen: ‘Wens van veel mensen die inmiddels overleden zijn’

In een ver verleden was de turfschuit net zo’n alledaags beeld in De Pollen als nu de auto. Volgepakt met turf uit de Engbertsdijksvenen voeren de bootjes over de Schipsloot richting het Oosteinde, waar het turf vervolgens op transport ging naar allerlei plaatsen. En nu staat weer zo'n turfschuit in het dorp. Op de hoek van de Oude Hoevenweg en de Paterswal. Daarmee is een wens van veel mensen, die inmiddels overleden zijn, alsnog in vervulling gegaan.