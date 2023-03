De gaafste bedrijfskantine van Twente: personeel van Lammertink Vastgoed uit Enter heeft straks zijn eigen, oude stamkroeg

Twentse gemeente bouwt in mum van tijd chaletpark voor vluchtelin­gen: ‘Waar­schijn­lijk volgen andere gemeenten’

Vanwege de krapte op de woningmarkt is de kans levensgroot dat Twentse gemeenten voor de opvang van vluchtelingen overgaan tot de aankoop van chalets. Over een aantal weken moet in Twenterand al een chaletkamp staan voor 70 tot 80 Oekraïners. „De kans is groot dat dit ook in andere gemeenten gaat gebeuren”, zegt burgemeester Hans Broekhuizen.