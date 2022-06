De geest van Shakespeare waart rond op De Bellinckhof

Definitief einde café De Skihut in Almelo vanwege crimineel verleden vorige eigenaar

ALMELO - Het doek lijkt definitief gevallen voor café De Skihut in Almelo, dat sinds de coronamaatregelen in 2020 is gesloten. De rechter heeft de intrekking van de drank- , horeca- en exploitatievergunning door burgemeester Arjen Gerritsen in stand gehouden. Het strafrechtelijk verleden van de vorige eigenaar is de reden voor de intrekking.

27 mei