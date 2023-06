De jarenlange strijd van een opa en oma uit Twente, die hun 4 getraumatiseerde kleinkinderen niet mogen zien

Snelheids­dui­vels opgepast, politie staat met lasergun klaar op beruchte weg in Borne

Voor de politie in Borne is de maat vol. Snelheidsduivels razen over de Bornerbroeksestraat. Waar je 60 mag zien de agenten dat sommigen 100 tot wel bijna 140 kilometer per uur rijden. Het leidde op deze rechte weg in korte tijd tot tien ongevallen. „We gaan flink handhaven,” belooft de politie.