De kinderoptocht in Tubbergen is kleiner dan voorheen: ‘maar we zien meer kwaliteit’

Kort, maar krachtig. Zo kun je de traditionele kinderoptocht in Tubbergen van afgelopen zaterdag wel omschrijven. Eerdere jaren liepen ruim dertig deelnemers mee met wagentjes of als grappige eenling. Dit jaar waren dat er slechts elf. „Maar we zien wel kwaliteit.”

Gehuld in flitsende carnavalskostuums wachten ouders zaterdagmiddag na drie jaar weer op de kinderoptocht in Tubbergen. Deze is met elf deelnemers opmerkelijk compacter dan voor coronatijd. „De optocht is kleiner dan anders, maar wel van kwaliteit”‚ zegt Paul Reinerink van de organiserende carnavalsvereniging de Schaop’nböllkes. „Dit is toch mooi voor de kinderen. Zij zijn tevens onze toekomstige wagenbouwers.”

Regen, griep en een coronadip

„Jammer dat de kinderoptocht zo kort is dit jaar”‚ zegt een moeder in hippie kostuum. „Al snap ik het wel hoor. Ik moest er zelf ook weer inkomen dit jaar.”

Dat merken de Schaop’nböllkes ook. Het is dit jaar een heel getrek om de boel weer op gang te krijgen. „Dat vernamen we ook van andere verenigingen”‚ vervolgt Reinerink. „Waar dat aan ligt? Geen idee. In geval van de kinderoptocht kan het zijn dat de regen van vanochtend spelbreker is”‚ gist de medeorganisator. „Bovendien hebben veel mensen momenteel de griep. En de kinderen die nu zes jaar zijn‚ waren amper drie toen er voor het laatst carnaval kon worden gevierd. Zij weten niet eens wat dat is.”

Feline uit Tubbergen is zes jaar en staat verkleed als piraat langs de route. „Ik vind carnaval wel leuk”, laat ze weten. Maar meelopen in een optocht? „Dat wil ik liever niet.”

‘Als je haar maar goed zit’

De deelnemers die wél meelopen in de stoet hebben flink hun best gedaan. Alleen of begeleid door ouders danst de jeugd door de straten van Tubbergen. Zoals een groepje deelnemers met een pruik op een plastic stoeltje op hun hoofd. ‘Als je haar maar goed zit’, luidt de slogan. Zij worden op de hielen gezeten door een schare clowns waarvan hun leus ‘met carnaval hangt wie de clown oet’ alleszeggend is.

Quote Samenvoe­gen? De kinderop­tocht moet een apart feestje blijven. Nico Hofsté van de Schaop’nböllkes

Het samenvoegen van de kinderoptocht en de Rosenmontagoptocht is volgens Schaop’böll Nico Hofsté geen goed idee. „Carnavalszaterdag is voor de kinderen met na de optocht feest in ’t Oale Roadhoes. Die gaan ’s maandags ten onder in het feestgedruis als daar verschillende verenigingen bijeen komen om carnaval te vieren. De kinderoptocht moet daarom een apart feestje blijven”‚ vindt Hofsté.

„Na carnaval gaan we evalueren”‚ vult Reinerink aan. „Misschien kunnen we als vereniging actief bezig om de animo te vergroten. Bijvoorbeeld door een workshop skelter opbouwen te geven. Ik noem maar wat. Hun enthousiasme is wel van groot belang. Zodat ze straks op hun zestiende de nieuwe generatie carnavalisten zijn.”

Volledig scherm Sfeerbeeld kinderoptocht kindercarnaval door de straten van Tubbergen. © VINCENT JANNINK

