‘De La Torre voor twee miljoen van Heracles Almelo naar Spaanse Celta de Vigo’

Volgens de berichten zou bij de overgang een bedrag gemoeid zijn van ongeveer twee miljoen dollar. De la Torre zou vandaag naar Vigo afreizen en daar een medische keuring ondergaan.

De 24-jarige middenvelder van Heracles Almelo is één van de spelers die zich nog niet bij de selectie heeft aangesloten. Vanwege verplichtingen met de nationale selectie en een vakantie heeft Heracles met De la Torre afgesproken dat hij zich maandag na het trainingskamp in Billerbeck weer moet melden in Almelo.

De vraag is dus of dat nog gaat gebeuren. Technisch-directeur Nico-Jan Hoogma liet vrijdagmorgen desgevraagd weten niets over deze ‘zaak’ te kunnen melden.

Fulham

De Amerikaanse international verhuisde in 2013 van Californië naar het Engelse Fulham, waar hij zijn debuut in 2016 maakte. Omdat hij te weinig minuten speelde, vertrok hij naar Heracles. In de Nederlandse eredivisie groeide hij in twee seizoenen uit tot een van de smaakmakers bij Heracles, dat ondanks zijn inbreng het afgelopen seizoen degradeerde naar de eerste divisie.

Vertrekwens

Dat niveau is voor een international die droomt van deelname aan het WK in Qatar niet het podium om op te acteren. Eerder al liet De la Torre weten te willen vertrekken uit Almelo en dat die wens niet alleen met de degradatie te maken had. „Er is altijd een overeenkomst geweest tussen mij en de club dat ik deze zomer zou vertrekken, met nog één contractjaar te gaan,” aldus de inmiddels elfvoudig Amerikaans international bij een persconferentie voor de interland tegen Grenada in Austin. „Ik verwacht dat er een transfer komt, liever vandaag dan morgen.”

Toch waren er toen ook lovende woorden voor Heracles „Het was echt een geweldige zet voor mij”, vertelde hij vorige maand aan ESPN. „Ik heb veel minuten gespeeld in een hele goede competitie en ik heb mezelf weer op de kaart gezet voor de nationale ploeg, en dat was het hele punt van het maken van die stap in mijn carrière.”

