De late roeping van Gradus Zoelman, brugwachter tussen Almelo en De Haandrik: ‘Op de brug ben ik een gelukkig mens’

Chantal (41) helpt in Almelo 80 à 90 mensen met psychische problemen: ‘Heb ook zelf de bodem aangeraakt’

9 augustus ALMELO - Het project MensdoorMens wil zelfstandig en op een nieuwe locatie verder. De vrijplaats voor zelfregie en herstel voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, is onderdeel van Stichting De Klup en gevestigd in voormalige school De Hagedoorn in Almelo.