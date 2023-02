De machtig mooie onderlinge band bij de biljartclub van Bornerbroek: ‘We hopen op een jaar dat niemand van ons overlijdt, maar dat is nog niet gelukt’

Bloemen geven tijdens Valentijns­dag blijft een favoriet: ‘De prijs maakt vaak niet uit zolang het maar een mooie bos is’

Voor de één is Valentijnsdag een hel voor de ander is het een dag vol liefde. Voor bloemenwinkels is het één van de drukste dagen van het jaar. Wil jij nog een mooie bos bloemen kopen? Wacht daar dan niet te lang mee, want de bossen vliegen de deur uit.