De megaoperatie aan het spoor in Almelo: ‘We doen zoveel tegelijk, dat is bijna niet te overzien’

Negen dagen lang wordt er 24/7 gewerkt aan het spoor in Almelo door honderden mannen en een enkele vrouw. Van vertraging mag geen sprake zijn. Het is zweten in de zon, tot het klaar is. Over een miljoenenproject waarin iedere minuut telt. „Dit is magnifiek om te zien.”