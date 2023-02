De Pin’n 55 jaar: Vanuit Reutum verspreidde het carnavalsvirus zich over heel Tubbergen

Jannink­kwar­tier: 21 koopwonin­gen vanaf vandaag in de verkoop, met gratis bruikleen­au­to voor de deur

In het Janninkkwartier, de nieuwe wijk langs de Getfertsingel, zijn opnieuw woningen in de verkoop gegaan. Het gaat om 21 huizen in verschillende types. Interessant detail: wie er een huis koopt, krijgt drie jaar lang gratis een abonnement op een elektrische deelauto. Er staan er twee paraat in de wijk.