De ‘platte kar’ voor kampioenen: regels zijn er, maar wie doet er wat mee?

Initiatief­ne­mers Teun en Maurice van superses­sies in Almelo: ‘Als het goed gaat, lijkt het alsof je boven het podium zweeft’

ALMELO - Teun Brugman en Maurice Slot bedenken voor elke Supersessie in café De Stam een nieuw thema: van een avondje Elvis tot de Red Hot Chili Peppers. De serie livemuziek wordt vrijdag hervat met een Rage Against the Machine tribute.

25 mei