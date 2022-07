De stand van zaken in de regio: Het is nog stil bij FC Twente en bij Heracles is er strijd onder de lat

FC Twente

FC Twente was er als een van de eersten bij. Op 8 maart van dit jaar had de club al een nieuweling vastgelegd: Sem Steijn. Vervolgens kwam Mathias Kjölö van Jong PSV, de ervaren keeper Przemyslaw Tyton werd binnen gehengeld en toen… toen trad de grote stilte in. Terwijl de supporters in deze periode smachten naar nieuwtjes, is het bij FC Twente in tegenstelling tot andere jaren nog steeds opvallend rustig.