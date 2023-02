De Superbok is dit jaar voor Hennie Voss: hij is altijd in de weer om het complex van De Tukkers in Albergen netjes te houden

De onderscheiding heeft Hennie in gezelschap van Ria, ontvangen uit handen van prins Gilbert I van de Alberger Bökke op het podium van residentie Morshuis. Hennie wordt omschreven als een ‘prominente inwoner van Albergen’ genoemd. Iemand die plichtsgetrouw zijn taken verricht, ook al staat daar geen financiële vergoeding tegenover.

Door een ringetje te halen

Niet voor niets wordt ook Hennie die ernstig ziek is geweest, betrokken bij de huldiging, al wordt de Superbok uitsluitend aan één persoon uitgereikt. De bloemen zijn in elk geval voor Ria. De twee zijn al eens uitgeroepen tot superhelden .

Gastheer

Afscheid

Tijdens de galabijeenkomsten is verder afscheid genomen: van Estrild Hagel, voorzitter van de Galacommissie. Zij zet er na vijftien jaar een punt achter en is daarvoor in het zonnetje gezet. Estrild is onder meer verantwoordelijk voor de opzet van het gala.

Buut van de Tuut

Iemand die ook voor de laatste keer op het gala in actie is gekomen, is Jeroen Bekke - tijdens het carnaval bekend als de Buut van de Tuut. Hij heeft in diverse hoedanigheden liefst 25 jaar opgetreden tijdens de gala's van de Alberger Bökke. En dat is een mooi moment om te stoppen met deze activiteit, aldus Jeroen.