De trekker van Jurian (29) uit Albergen is niet zomaar een trekker

Jurian groeit letterlijk op tussen de tractoren. Zijn vader Jan is één van de oprichters van het bedrijf Bomech, gespecialiseerd in de productie van machines voor bemesting. Machines die aan een tractor worden gekoppeld. Jan kan zich nog goed de verbaasde buurman voor de geest halen. „Die dacht dat een tractor uit zichzelf over het land reed. Maar Jurian mocht toen even rijden. Hij was 6 jaar en kwam amper boven het stuur uit.”