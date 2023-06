Definitief akkoord in waterschapsbestuur, maar Water Natuurlijk moet wat wegslikken

Twitter is een plein met tribune, met zicht op seksisti­sche vrouwenste­ni­ging

Ik sta voor Kaag. Het is domweg een kwestie van ethiek. Het is een morele stelregel. Het is de basis van solidariteit. Als een medemens bedreigd wordt met de dood, dan ga je ernaast staan. Te alle tijde. Dan maakt het geen Flaus aus of ze politicus, varkensboer of kroonprinses is.