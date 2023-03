Den Ham beloont het werk van de sneeuwruimers met klinkende zege op PH: ‘Dit tekent de club’

Heracles-doel­man Michael Brouwer na weer een ‘clean sheet’: ‘Het hoeft niet mooi, als het maar drie punten oplevert’

Voor doelman Michael Brouwer was de 2-0 overwinning op Jong AZ de twaalfde competitiewedstrijd zonder tegendoelpunt. Over een bijzondere avond, tegen een ploeg ‘vol frivole spelertjes’ voor wie niets op het spel staat. „Wij moeten punten pakken. Als dat lelijk gaat, dan is het maar lelijk.”