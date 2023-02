Den Ham heeft geluk met alerte vrijwilligers bij brand: ‘We vlammen zaterdag tegen Boys liever op het veld’

Maandagochtend moest de brandweer uitrukken naar de voetbalvereniging in Den Ham, nadat een ventilator boven een voormalige rookruimte vlam vatte. Het blijkt achteraf het gevolg van slijtage. „Die ventilator was gewoon oud en op", zegt voorzitter Dennis Bosch, die blij is dat er op dat moment vrijwilligers aan het werk waren op het sportcomplex.

Had erger kunnen aflopen

De schade valt enorm mee, omdat vrijwilligers snel ingrepen. Toen schoonmaaksters rook zagen en daarmee twee vrijwilligers alarmeerden, die op dat moment bezig waren met de boarding, grepen ze gelijk naar een brandblusser. Daarmee was de brand al geblust, voordat-ie überhaupt uitbrak en de brandweer ter plaatse was. De brandweer heeft daarop nog geveldelen verwijderd, om goed na te kunnen blussen.

Den Ham-voorzitter Bosch prijst de waakzaamheid en de inzet van de vrijwilligers. „Anders had het erger kunnen aflopen, als je de rook niet ziet.” Tegelijk zegt hij dat de brand vrijwel zeker niet was ontstaan, als er geen mensen waren geweest. „De ventilator was aangesloten op de lichtschakelaar en gaat alleen aan als het licht aan is. Die is aangezet door de schoonmaaksters. Anders was het licht natuurlijk uit gebleven.”