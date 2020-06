Derde storing na opening nieuwe sluis Eefde: weer geen scheepvaart op Twentekanaal

Meer fiets- en wandelrou­tes bij Aadorp en Borner­broek

9:58 AADORP/BORNERBROEK - De fiets- en wandelroutes in en rond Aadorp en Bornerbroek worden in de nabije toekomst uitgebreid. Dat is de uitkomst van een overleg tussen gemeente en de werkgroepen Groen In Aadorp en Recreatieve Routes Bornerbroek.