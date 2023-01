Devin opent eigen barbershop in Almelo: 'Door een blessure moest ik stoppen als prof-tafeltennisser'

Devin heeft jaren getafeltennist op hoog niveau, onder meer bij Blauw Wit in Almelo. Hij woonde zelfs een tijd op topsportcentrum Papendal in Arnhem, om elke dag te trainen voor de absolute top. Zijn doel was om de Paralympische Spelen te halen, volgend jaar zomer in Parijs. Maar tafeltennissen gaat niet meer.

Gestopt met tafeltennis

Het Maffucci-syndroom is de oorzaak. “Dat syndroom is een zeldzame aandoening van goedaardige kraakbeengezwellen”, zei Devin daar eerder over in Tubantia. “De aandoening openbaart zich vooral als je in de groei bent. Tot mijn elfde heb ik in de jeugd van Oranje Nassau gevoetbald, maar dat was op een gegeven moment niet meer te doen.” Nu is ook een einde gekomen aan zijn loopbaan als tafeltennisser.