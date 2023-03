Deze Gall & Gall in Almelo gaat sluiten (en dit komt ervoor in de plaats)

indebuurt.nlVoor een flesje wijn, een bierpakket of een lekkere likeur kun je in Almelo onder meer naar de Gall & Gall. Deze slijterij heeft twee filialen in Almelo: bij de Albert Heijn aan De Gors en in Winkelcentrum Schelfhorst. Maar niet voor lang meer, want de vestiging in de Schelfhorst gaat dicht.

Jarenlang waren Rien en Sabine van Nieuwenhoven samen het gezicht van Gall & Gall aan het Binnenhof. Zij stopten als franchisenemers in de zomer van 2020. Het was het tijd voor een nieuwe uitdaging, meldde Tubantia destijds. Daarna ging deze Gall & Gall verder als een eigen filiaal met eigen personeel. Waarom de winkel nu de deuren sluit is niet duidelijk. Zowel het personeel als het hoofdkantoor willen niet reageren.

Uiterlijk 1 juli dicht

Wanneer de slijterij precies dicht gaat, is nog niet bekend. Uiterlijk 1 juli sluit de Gall & Gall de deuren aan het Binnenhof 19. Op die dag krijgt de nieuwe huurder de sleutel. Voor drank moet je dan naar een van de andere slijterijen in Almelo, in het pand komt namelijk geen slijterij terug maar een kledingwinkel.

Volledig scherm Dogger Fashion in het winkelcentrum op de Schelfhorst © Facebook Dogger Fashion

Dogger Fashion

De vrijgekomen ruimte gaat gehuurd worden door Dogger Fashion. Deze damesmodezaak zit inmiddels zo’n zes jaar in het winkelcentrum, in het pand naast Gall & Gall. “Het is geen verhuizing, want Dogger Fashion blijft op nummer 21 zitten”, vertelt eigenaar Gerrit Dogger. “We huren nummer 19 er straks bij.”

Het blijven twee aparte winkelruimtes. “We gaan ze niet aan elkaar trekken, het blijft gescheiden. We weten ook nog niet precies wat we in de nieuwe winkelruimte gaan verkopen, maar je kunt denken aan kleding, schoenen of accessoires. Of een combinatie daarvan. We hebben nog even de tijd voor het zover is.”

