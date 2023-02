Deze inzamelingsacties zijn er in Almelo voor de slachtoffers in Turkije en Syrië

indebuurt.nlDuizenden doden, veel gewonden en overal verwoeste gebouwen: grote kans dat je een machteloos gevoel bekruipt als je de beelden ziet van het door aardbevingen getroffen gebied in Turkije en Syrië. Toch hoef je als inwoner van Almelo niet stil te zitten. Deze inzamelingsacties zijn in Almelo opgezet voor de slachtoffers:

Yunus Emre-moskee

De gemeenschap van de Yunus Emre-moskee is aangeslagen door de aardbeving. Samen met de Islamitische Stichting Nederland (ISN) zamelen zij geld in voor de slachtoffers in het rampgebied. Op Facebook is een crowdfunding opstart.

Voorzitter Sengül Türkeri hoopt op veel steun vanuit de gemeenschap, zegt hij tegen Tubantia. “Het is zo’n raar gevoel. We leven met de mensen mee. Daarom willen we zoveel mogelijk doen om te helpen. Een deel van onze gemeenschap komt uit de getroffen regio. Er zijn ook leden die familieleden zijn verloren.”

Een deken voor 15 euro, een pak luiers voor 20 euro, voedselpakketten ter waarde van 35 euro of een tent voor 325 euro. Wie geld geeft, krijgt precies te zien waar het geld aan wordt uitgegeven. Het geld wordt ook gebruikt om hulpdiensten in te zetten en om de goederen aan slachtoffers te kunnen geven.

Volledig scherm Inzameling door de Yunus Emre-moskee in Almelo. © Facebook Yunus Emre-moskee

Johannes Bosboomstraat

Op Facebook en Instagram wordt ook een inzamelingsactie in de Johannes Bosboomstraat gedeeld. Op huisnummer 38 kun je spullen inleveren die naar de slachtoffers van de aardbeving worden gebracht. Vanuit Almelo gaan de spullen eerst naar Eindhoven, dan naar België en vervolgens naar Turkije.

Voor deze actie worden onder meer truien, schoenen en jassen gezocht. Ook droge voeding, voeding voor baby’s en luiers zijn welkom. Verder kun je elektrische kachels, dekens en power banks inleveren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Çiğköftekolik

Hou je van çiğköfte? Dan kun je eten én steunen. De Almelose bezorgzaak Çiğköftekolik heeft besloten de complete opbrengst van twee weken bestellingen te doneren aan de slachtoffers van de aardbevingen. Je kunt bestellen via hun Instagram.

Kapsalon Serce

De medewerkers van kapsalon Serce aan de Nieuwstraat wilden ook graag iets doen. Daarom gaan ze de complete dagopbrengst van dinsdag 7 februari doneren aan de slachtoffers van de aardbevingen. “Waar we van de zomer nog zo van genoten, alles is plat… wij willen graag meer doen!”, schrijven ze online. De knipdag is inmiddels geweest en de opbrengst is 801 euro.

Rode Kruis

Geen goederen in huis om te doneren? Geeft niet! Het Rode Kruis heeft Giro 7244 opengesteld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Met het geld kan het Rode Kruis de slachtoffers helpen, met eten en drinken, kleding en slaapplaatsen voor de nacht. Inmiddels is ook Giro 555 open.

Vlag halfstok bij stadhuis

Geen inzamelingsactie, maar wel een mooi gebaar. Bij het stadhuis van Almelo hangt de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en hun naasten. De gemeente schrijft op Facebook: ‘Namens Almelo tonen we ons medeleven aan de getroffenen en alle mensen met familie of vrienden in de getroffen gebieden, die in grote onzekerheid en angst verkeren.’

Meer inzamelingsacties in Almelo

Weet jij nog een initiatief in Almelo voor de slachtoffers in Turkije en/of Syrië? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar almelo@indebuurt.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!