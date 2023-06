Deze overwoekerde bende in Enter was ooit een prachtige kerktuin en dat moet het weer worden: ‘Stukje hemel op aarde’

indebuurt.nl Hè, markt op donderdag in Enschede? Dit is er aan de hand

De marktkooplieden waren vanmorgen (donderdag 8 juni) druk in de weer met het opbouwen van hun kraam op het Van Heekplein. Alleen is het vandaag geen dinsdag of zaterdag – de vaste marktdagen -, maar donderdag. Huh?