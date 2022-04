Deze trotse Almeloërs kregen een Koninklijke onderscheiding, en elk om een bijzondere reden

Zeven lintjes in AlmeloALMELO - Almelo is sinds dinsdagochtend zeven Leden in de Orde van Oranje Nassau rijker. Als vanouds lokten familieleden en vrienden de gedecoreerden onder valse voorwendselen naar het stadhuis. Behalve één. Die reisde onlangs af naar zijn geboorteland Italië en werd digitaal verrast door burgemeester Arjen Gerritsen. De anderen beleefde een traditionele lintjesregen. Zonder afstandsregels.

Henk Huisman

Daarom kon Henk Huisman zijn lintje gewoon in het echt opgespeld krijgen. Daar heeft de Almeloër dan ook flink wat werk voor verzet. Huisman zette in de jaren ’80 de braderie in de wijk Sluitersveld op de kaart als serieus evenement. Onder zijn leiding groeide de markt uit tot een muziekfestijn, waar onder andere Ilse DeLange haar eerste stappen op het podium zette.

Huisman organiseerde in de jaren daarna allerlei activiteiten voor AVC Heracles en is sinds 1976 betrokken bij de Algemene Begrafenisvereniging Almelo. „24 uur per dag, 7 dagen in de week kunnen Almeloërs een beroep op u doen bij een sterfgeval”, zei Gerritsen.

Marcel Hubers

Marcel Hubers is geen onbekende in het Almelose stadhuis. De voormalige cafébaas van Het Hookhoes is al jaren actief in de lokale politiek. Hij was lange tijd het gezicht van Almelo’s Burger Collectief en BurgerBelangenAlmelo en zat de laatste jaren in de gemeenteraad voor Lokaal Almelo Samen. Hubers trad niet altijd op de voorgrond als raadslid, maar was op de achtergrond een waardevolle kracht, omdat hij de stad als geen ander kent. Drie raadsperiodes zijn voldoende voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wim Kutterik

Veel Almeloërs kennen Wim Kutterik als de onvermoeibare beheerder en boa van Landgoed Huize Almelo. Al 35 jaar houdt Kutterik de bossen vrij van dieven, stropers, vandalen, drugsdealers en ander gespuis. Tegelijkertijd probeert hij de natuur zo netjes mogelijk te houden. Buiten zijn werk is Kutterik ook actief bij allerlei evenementen en werpt hij zich op als vraagbaak voor nieuwe groene boa’s, politie en schooljeugd.

Margo Oude Bennink

Margo Oude Bennink geldt als een absolute supervrijwilliger voor honkbalclub Uitsmijters’55. De trainer van het jeugdteam is nooit te beroerd haar handen uit de mouwen te steken voor de Koningsspelen, sportmarkten, schoolactiviteiten en kantinediensten. „De spreekwoordelijke duizendpoot van de Uitsmijters”, aldus Gerritsen.

Annelies de Roo

Als iemand zang- en oratoriumvereniging Toonkunst in de benen houdt, dan is het wel Annelies de Roo. Zij is een onmisbare vrijwilliger voor de muziekgroep. De Roo zet zich eveneens in voor de Grote Kerk als diaken en lid van de cantorij. De tijd die overblijft, steekt de Almelose in de verzorging van zieke familieleden.

René Teerlink

Almelo Events zou bijna niet kunnen bestaan zonder René Teerlink. Havendagen? Sinterklaas? Almelo op ’t Rabat? René Teerlink is erbij betrokken. De Almeloër kan moeilijk stilzitten en steekt minstens zoveel vrije tijd in shantykoor De Oostvaarders, het Shanty- en Seasongfestival en de voedselbank.

Fernando Giacomo Valletta

Meer dan 60 jaar geleden emigreerde Fernando Giacomo Valletta naar Nederland. Maar tijdens de lintjesregen was de oud-Italiaan net even terug naar zijn thuisland. Vandaar dat de burgemeester hem digitaal toesprak en hem namens de koning bedankte voor zijn activiteiten voor voetbalclub Oranje Nassau, de Wielerronde en vooral jeu de boules. Valletta was onder meer betrokken bij de oprichting van vereniging De Toss.

Volledig scherm Fernando Valletta (midden onder op het scherm) ontving zijn lintje via een zoomverbinding. © Rikkert Harink