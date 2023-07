Deze Twentse dansers treden op in Olympisch Stadion voor dik 20.000 man: ‘Hoogtepunt van mijn carrière’

Nog heel even. En dan staan maar liefst 63 Twentse topdansers van Dance Studio Janien uit Wierden op het podium in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Aan hen de eer om eind juli de prestigieuze openingsceremonie van de World Gymnaestrada te verzorgen. Bijzonder? „Dit is het hoogtepunt van mijn danscarrière. Groter dan dit wordt het niet.”