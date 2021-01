Deze Twentse fotograaf staat 24/7 klaar voor 112

Column ‘Een bordeel in je straat? Omarm de nieuwe buren’

14:00 ALMELO - Legale prostitutie achter geblindeerde ramen, tot hoeveel overlast kan het leiden? Bordeelbezoekers lopen over het algemeen niet echt te koop met hun hobby. En luidkeels een seksclub binnenstappen doen alleen dronken toeristen in Amsterdam. Of kent u soms mannen die op een verjaardag openlijk vertellen over hun avontuurtjes buiten de deur?