Deze wegwerkzaamheden staan gepland in Almelo in maart 2023

Als je de weg op gaat in Almelo kom je altijd wel ergens wegwerkzaamheden tegen. Wil je graag vooraf weten of je moet omrijden? In dit overzicht vind je alle wegwerkzaamheden in Almelo in maart 2023.

Dit artikel geeft een overzicht van wegwerkzaamheden in Almelo die nu (2 maart) bekend zijn. Soms worden werkzaamheden uitgesteld of duren ze langer dan gepland. Houd altijd de (omleidings)borden in de gaten.

Van Rechteren Limpurgsingel

Langs de Van Rechteren Limpurgsingel wordt het fietspad verbreed, zodat fietsers in beide richtingen aan één kant van de weg blijven. Het werk had voor kerst klaar moeten zijn, maar heeft opnieuw vertraging opgelopen. Zoals het nu in de planning staat wordt er tot en met 24 maart gewerkt aan het deel tussen de Hofstraat en Nijreessingel. Het meeste werk wordt gedaan van 13 tot en met 24 maart.

Kerkshofweg

Sinds half januari zijn er werkzaamheden in de Kerkhofsweg. Deze zijstraat van de Ootmarsumsestraat brengt je naar het parkeerterrein van de Nettorama en naar de rooms-katholieke begraafplaats van Almelo. Verkeer moet omrijden, al is er wel iets geregeld zodat je bij de begraafplaats kunt komen. Het werk duurt tot 24 april. In januari is er gewerkt op de kruising met de Ootmarsumsestraat, dat is klaar.

Kluppelshuizenweg

De tweede helft van maart zijn er werkzaamheden langs de Kluppelshuizenweg in de Schelfhorst. Van 13 tot en met 17 maart worden bomen langs de weg gekapt, van 20 tot en met 31 maart worden de bermen opnieuw aangelegd. Buiten werktijden is de rijbaan volledig vrij voor het verkeer.

Nieuwe Sligtestraat

Langs het spoor wordt een nieuw stuk F35 aangelegd, de fietssnelweg richting Borne en Hengelo. In de Nieuwe Sligtestraat wordt een nieuwe brug over de Aa aangelegd, maar dit werk heeft wat vertraging opgelopen. Volgens de vernieuwde planning zou dit werk op vrijdag 24 maart klaar moeten zijn.

Parkeerterrein De Gors

Bij het winkelcentrum op de Windmolenbroek wordt druk gebouwd aan de nieuwe Aldi. Ook het parkeerterrein wordt onder handen genomen. Het totale werk duurt tot en met 10 maart, waarbij steeds een ander deel van het parkeerterrein afgesloten is voor auto’s.

Kroosstraat en omgeving

In de wijk De Riet wordt het riool vervangen in de Kroosstraat en omgeving. Het project is gestart in november en de klus is opgedeeld in drie fases. Ze zijn bezig in de Kroosstraat, Hulststraat en een gedeelte van de Rietstraat. Volgens planning is alles 3 mei klaar, als het allemaal meezit tenminste.

Brug in Grotestraat

De brug bij Van Olffen in de Grotestraat wordt vervangen. Begin april moet deze nieuwe brug over de Aa er liggen. Voetgangers en fietsers kunnen er wel langs, al kan het zijn dat je even moet omlopen of omfietsen omdat er specifieke werkzaamheden zijn. Als er geen vertraging ontstaat, is de aanleg van de brug afgerond op 31 maart. Dan kun je ook makkelijker weer een ijsje halen bij Van Olffen.

Weitemansweg

In het buitengebied van Almelo aan de noordkant zijn werkzaamheden aan de Weitemansweg. Van 1 tot en met 10 maart is er onderhoud aan de brug. Zo worden de leuningen aangepakt en worden kleine reparaties uitgevoerd aan het beton. Verkeer kan er langs, maar moet soms even wachten.

Spooldersweg

In het buitengebied tussen Enter en Bornerbroek wordt gewerkt aan de Spooldersweg. Een deel van de weg is afgesloten voor verkeer van 6 tot en met 10 maart. Er staan borden voor een omleidingsroute.

