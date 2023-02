Deze winkels en andere zaken gingen januari 2023 open (of dicht) in Almelo

indebuurt.nlBij indebuurt Almelo lees je dagelijks nieuws over winkels, horecazaken en andere zaken in Almelo. Tijd voor een overzicht: welke winkels en andere zaken zijn nieuw in Almelo? Welke ondernemingen sluiten, verbouwen of verhuizen? Hierbij het winkelnieuws in Almelo op een rijtje van januari 2023.

Brownies & downieS

Na maanden klussen ging op 2 januari de vestiging van Brownies & downieS in Almelo open. Aan het Waagplein kun je elke dag lekker lunchen, een high tea nemen of een drankje met borrelhapje doen.

Tess is nu Sass

In het oude pand van Miss Etam zat kledingzaak Tess. Die naam kun je vergeten, Tess is nu Sass. Nog steeds met dezelfde kleding, maar er komt meer bij. indebuurt sprak met eigenaar Saskia ten Kate.

Oriënt Express

Op de Woonboulevard kon je uit eten bij Oriënt Express, totdat deze zaak failliet ging en dicht moest. Nu is er een nieuwe locatie: je kunt je eten afhalen aan de Boddenstraat. Ze doen ook aan bezorgen.

Barbershop Devin

Een nieuwe barbershop aan de Deldensestraat in Almelo. Devin Wassink heeft daar zijn eigen salon geopend. Hij wilde professioneel tafeltennisser worden, maar een blessure gooide roet in het eten.

Robins Woondeco

Een nieuwe woonwinkel in Almelo. Niet in de binnenstad of op de Woonboulevard, maar aan de Ootmarsumsestraat. Robins Woondeco zit in het oude pand van Heron Automaterialen, tussen fietsenwinkel Ten Tusscher en het winkelcentrum Eskerplein.

XL Electronics

Primera Knoop zat jarenlang in het winkelcentrum op de Aalderinkshoek. Die winkel is dicht sinds november vorig jaar. In dat pand zit nu een winkel met elektronica zoals game-pc’s en smartphones.

Wawollie

Kringloopwinkel Wawollie aan het Van Dronkelaarplein breidt uit. De zaak heeft meer ruimte gehuurd en kan daardoor nog meer tweedehands spullen aanbieden, zoals meer bedden en andere meubels.

Prijsmepper

In het oude pand van de Action aan de Hagenborgh zit nu de Prijsmepper. Deze outlet van Kruidvat en Trekpleister gaat verhuizen naar een plek meer centraal in het centrum. Er is nu verhuizingsuitverkoop.

Pannenkoekenrestaurant

Een nieuw pannenkoekenrestaurant in Almelo, dat zou toch leuk (en lekker) zijn? Bjorn en Nina willen graag een zaak openen in het Erve Noordik aan de Bosrand in het noorden van Almelo. Goed idee!

MS Mode

In de Grotestraat in Almelo zit een vestiging van damesmodezaak MS Mode. Deze winkel is tijdelijk gesloten. Van zondag 29 januari tot en met vrijdag 10 februari zijn ze dicht voor een verbouwing.

Raven Hengelsport

Treurig nieuws in januari: de hengelsportwinkel van Raven op de Woonboulevard Almelo is gesloten. De keten is 12 januari 2023 failliet verklaard. Op dit moment onderzoekt de curator de mogelijkheden van een doorstart.

Kringloop Almelo XL

Nog meer treurig nieuws uit januari 2023. Een grote brand heeft het pand van Kringloop Almelo XL in de as gelegd. Ook de dierenartsenpraktijk, gymschool, PostNL-punt en krantendepot van DPG Media zaten in dit pand. Het gebouw stond op de hoek van de Aalderinkssingel en de César Franckstraat.

JeWe

Aan de Sluiskade Zuidzijde zit sinds jaar en dag de winkel van Jeroen Westen, JeWe. Hij verkoopt hier vrijwel alles. Noem het en hij heeft het (meestal). Maar Jeroen sluit zijn winkel binnenkort, de zaak gaat in juni dicht.

