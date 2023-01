Die Grenze, SoLow en nu ook Prijsmepper: ‘chique’ Galerij in Almelo is nu het domein van prijsvechters, en dat vindt niemand erg

De komst van Action, dat andere lustoord voor koopjesjagers op het Marktplein, zorgde in 2019 nog voor enige tumult in politiek Almelo. De lokale VVD vond de komst van de populaire discounter maar niks, en schreef in een brief aan het college nogal denigrerend dat deze prijsvechter ‘niet past bij het kwaliteitsniveau in de binnenstad’. Die hooghartige houding is anno 2023 niet meer op zijn plaats.