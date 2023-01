Dieven stelen peperdure duif van Harold (53) uit Den Ham, maar die rent achter ze aan en pakt ze

Omstreden spoorweg­over­gang in Wierden krijgt megadikke laag rubber tegen trillingen: ‘En onze geluidswal dan?’

WIERDEN/DEN HAAG - Goed nieuws voor buren van de spoorweg in Wierden. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is er toch in geslaagd geld vrij te spelen voor de aanpak van overlast. Dat betekent dat de overweg op de Hexelseweg flink op de schop gaat. Maar of dat nou de ultieme oplossing is voor de aanwonenden?

15:00