Directeur (45) bouwbedrijf overlijdt op vakantie in Thailand: ‘Dit is niet te bevatten’

5 vragen aan Het Indiëmonu­ment in Almelo wordt verplaatst, maar waarnaar­toe?

9:02 ALMELO - De leden van de commissie Indië Monument Almelo staan woensdag samen met veteranen, nabestaanden en anderen stil bij de uit Almelo afkomstige gesneuvelden in voormalig Nederlands-Indië. Of de herdenking volgend jaar op dezelfde plek is in het Hagenpark, is de vraag. Het Indiëmonument wordt namelijk verplaatst. Waarnaartoe exact, is nog onduidelijk, zegt organisator Sylvia Jannink.