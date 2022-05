Directrice ‘casino-zorgbureau’ in Almelo moet minstens een ton terugbetalen

Zoals bekend vergokte B. zeker 1,5 miljoen euro zorggeld in het casino, vooral in de vestiging van Holland Casino in Enschede. De gemeente Almelo is sinds 2019 verwikkeld in juridische procedures om minstens 1 miljoen euro aan zorggeld terug te vorderen. Dat is een zaak van lange adem: er lopen verschillende procedures en Almelo krijgt lang niet op alle punten gelijk.