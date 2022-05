Dirigent Peter uit Bornerbroek gaf orkestmuzikanten volop creatieve vrijheid: ‘Dan laten ze echt horen wat ze kunnen’

BORNERBROEK - Voor z’n leeftijd is Peter Wissink (52) een jonge dirigent. Maar na 25 jaar neemt hij afscheid van zijn orkest. Bij de muziekvereniging in Bornerbroek hebben ze veel van Wissink geleerd. Heel veel.

Gijs Westen was voorzitter gedurende het ‘tijdperk Wissink’. „Je kunt gerust van een tijdperk spreken. Hij was al die tijd muziekdocent bij de vereniging. Pas vorig jaar stopte hij daarmee. Peter volgde in 2001 als koperblazer vanuit het orkest Paul Spikker op. We hebben het over een heel lange periode.”

Net mensen

Dirigenten zijn net mensen. Er is er geen één hetzelfde. Dat hebben de muzikanten van St. Caecilia aan den lijve ondervonden toen Wissink het stokje van zijn voorganger overnam. Waar Spikker destijds vooral de nadruk op discipline en perfectie legde, kregen de orkestleden onder Wissink meer de vrijheid om hun creatieve grenzen te ontdekken.

„Als je alleen naar perfectie streeft, hadden we projecten als Night of de Proms nooit kunnen doen. Je zoekt meer de veelzijdigheid van een orkest op, terwijl je tegelijkertijd een zekere vorm van perfectie blijft nastreven. Maar wel op het niveau van het orkest.” Daar moet een dirigent zich naar aanpassen, hoe lastig dat soms is. „Daarentegen vallen de puzzelstukjes tijdens een concert altijd op z’n plek. ‘Het komt goed’ luidt hier een gevleugelde uitspraak. En het kwam altijd goed.”

Naar het onderwijs

Wissink maakt na zijn afscheidsconcert definitief de overstap naar het onderwijs en heeft uitbreiding van uren gekregen op de SO Dr. Herderscheeschool in Almelo. Vandaag dirigeerde hij zijn eigen slotakkoord van een 25-jarig verblijf in Bornerbroek, om het vanaf morgen over een geheel andere boeg te gooien.

De dirigent bergt z’n dirigeerstokje voorlopig op om voor de klas te gaan staan. In 2009 behaalde hij zijn diploma aan de pabo. „Toen wist ik al dat werken met kinderen in het speciaal onderwijs mijn ding is. Misschien meer dan in de muziek kan ik mijn ei daarin kwijt. Ik kijk er daarom zeer naar uit om te beginnen aan deze nieuwe episode in mijn leven.”

Want zo kun je het wel stellen. Wissink liep de helft van zijn leven in Bornerbroek. „Zo raak je verweven met deze vereniging en met het dorp. Wanneer je als vijftiger switcht, moet je keuzes maken. Bovendien is het na 25 jaar op dezelfde plek een keer mooi geweest. Ik zal altijd warme herinneringen bewaren.”

Nieuwe kracht

Wissink zal vanaf maandag worden opgevolgd door Anne-Marie ten Heggeler. Wissink mag z’n baton dan opbergen, de trompet verdwijnt niet in de koffer. „Met het duo Plezant blijf ik actief op feesten en partijen. De muziek laat je nooit echt helemaal los.”

Jan Oonk (78) werd zondag overigens gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap. Oonk kreeg van voorzitter Eline Brok van St. Caecilia het bijbehorende vergulde insigne met 3 zirconia’s opgespeld.