Dit doet een toekomstige weg door Twente nu al met de aanwonenden: ‘Het is voor ons de doodsteek’

Heel Reutum vandaag in actiemodus voor zieke Joep (8): geld voor onderzoek naar erfelijke oogziekte stroomt binnen

Onverstoorbaar blijft Joep (8) tijdens het bezoek met zijn klas van de Mariaschool aan de actiedag van piratenzender Accent FM. En de dag draait toch om hem. Joep is het middelpunt bij allerlei initiatieven in Reutum om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van een gentherapie om erfelijke oogaandoeningen te genezen.