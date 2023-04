Dit is de Almelose band Kn!ghts: 'Fantastisch om als familie samen in een band te zitten'

Pannenkoe­ken­boot stuurt aan op nieuwe koers in Almelose wateren

De twee masten van de pannenkoekenboot steken fier in de Almelose hemel. Een mooi schip op een mooie plek. Toch zijn er al vele maanden geen activiteiten meer. Hoe kan dat, en, wat is er eigenlijk met dat schip aan de hand? Wij zochten het uit. Het goede nieuws: rond de zomer komt er weer beweging in de zaak.