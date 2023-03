Dit is het gemiddeld inkomen van jongeren in Tubbergen

Door de oude textielba­ron­nen heeft Almelo een 125-jarige tennisclub: Luctor et Emergo. ‘Als je hier leert tennissen en je wordt heel goed, dan moeten we je laten gaan!’

Als de textielbaronnen in Almelo niet zo goed hadden geboerd in Engeland, dan was het tennissen in Almelo veel later op gang gekomen. Dat is één van de conclusies uit de 125-jarige geschiedenis van de tennisclub Luctor et Emergo. Dit jaar viert de vereniging het jubileum.