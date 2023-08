Dit nieuwe restaurant in Almelo wil met speed-eet personeel werven

Belofte maakte schuld, gemeente wil één miljoen investeren in extra bedrijven­ter­rein Geesteren

Om in de dringende behoefte aan bedrijfspercelen te voorzien, wil Tubbergen ruim drie hectare grond kopen aan de Vriezenveenseweg in Geesteren. De vraag is of de gemeenteraad wil instemmen met de vereiste investering van ruim één miljoen euro.