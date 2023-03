Dit ‘onbekende’ bedrijf uit Almelo houdt met elektronica de wereld draaiende

Het werd almaar gekker in een gewone Vriezen­veen­se straat: buren waren doodsbang, maar nu moet de boosdoener vertrekken

Ze liep al in haar ondergoed over straat, schreeuwde tegen buurtkinderen, dreigde iemand te vermoorden en de gaskraan in haar woning open te draaien. Toch kreeg een inwoonster van Vriezenveen daarop nóg een kans om hulp te zoeken. In plaats van die te grijpen, werd de overlast vervolgens alleen maar erger. Nu moet ze alsnog haar huis uit.