Dit vindt Almelo belangrijk: ‘Jeugd heeft geen kans meer een huis te kopen. Dat moet anders’

column Heracles Almelo, het braafste jongetje van de klas, heeft het onheil over zich afgeroepen

ALMELO - Het is een krankzinnige samenloop van omstandigheden. Een vervelend toeval dat precies past in een turbulent seizoen vol tegenwind. Heracles had vandaag (zaterdag) thuis tegen PEC een streep willen zetten onder twee jaar coronagedoe. Een lange tijd van (half)lege stadions willen afsluiten met een volle bak tegen de provinciegenoot uit Zwolle, concurrent in de degradatiestrijd.

26 februari