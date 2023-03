Dit zijn volgens Thuisbezorgd de 10 beste bezorgrestaurants van Almelo

De winnaars van de Thuisbezorgd.nl Awards 2022 zijn op 14 maart 2023 bekendgemaakt. Het platform bekroont jaarlijks de bezorgrestaurants op basis van publieksstemmen. De verkiezing werd in 2022 voor het negende jaar op rij gehouden.

Beste van Almelo

In Almelo zijn er heel wat restaurants die eten bezorgen. In de categorie ‘Beste restaurant van Almelo’ hebben deze tien restaurants (in alfabetische volgorde) de meeste stemmen gekregen:

De winnaar is…

Het is een mooie eer voor de tien zaken hierboven om in bovenstaand lijstje te staan. Maar welk restaurant is de grote winnaar van de Thuisbezorgd.nl Awards 2022 in Almelo? In Almelo is dat Lin-Fa.

Dit Chinese restaurant aan de Bornerbroeksestraat kreeg de meeste stemmen. De zaak scoort volgens de Almeloërs vooral goed op uitmuntende klantenservice, snelle bezorging en heerlijk eten. En wat zijn de populairste gerechten van Lin-Fa? Volgens de stemmers zijn dat kipsaté, loempia met kip en tomatensoep.

