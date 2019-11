Docent van Carmel College Salland in Raalte in actie tegen menstruatie-armoede

Zingen biedt ernstig zieke Aliana uit Almelo troost nu de hoop verloren is

11:22 ALMELO - Ze kreeg afgelopen zomer van haar artsen in het ZGT te horen dat ze nog hooguit een jaar te leven heeft. Aliana Almao (37) wil er in de tijd die haar nog rest uithalen van er nog in zit. Om te beginnen met een concert zondag, in het Kulturhus in Borne. En daarna volgt er nog een kinderboek van haar hand.