Dochters brengen dementerende moeder uit Weerselo naar verpleeghuis en weigeren partner te vertellen waar ze is: ‘Ik wil mijn lieve vrouw zien’

Wat waren ze gelukkig samen, Dennis Veurman en Anja. Ze kwamen elkaar in 2013 tegen op het terras van café Fraans Marie in Albergen en er was meteen een klik. Sinds augustus 2019 woonden ze samen in de woning van Anja in Weerselo. Maar tussen Anja’s dochters Barbara, Joséphine en Annemarie Hoek boterde het niet. Dat deerde het paar niet. „Want we waren gelukkig”, zegt Veurman. Dat zegt ook overbuurman Alex Vos uit Weerselo, die Anja al geruime tijd kent en haar tuin onderhoudt. „Anja fleurde op door de relatie met Dennis”, zegt hij.