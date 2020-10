Dode door ernstig ongeval op de A35 bij Almelo

Scooter botst frontaal op politie na achtervol­ging in Almelo

9 oktober ALMELO - Een scooter is in de nacht van donderdag op vrijdag in de Violierstraat in Almelo frontaal op een politieauto gebotst. Het ongeluk gebeurde nadat de politie de achtervolging had ingezet op de scooterbestuurder. De bestuurder is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en daarna overbracht naar het arrestantencomplex in Borne.