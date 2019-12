Dode gevonden bij brand in appartement in flatgebouw in Almelo

Gold Stars Heracles uit Almelo krijgt in nieuwe jaar ook een vrouwen­team

14:59 ALMELO- Gold Stars Heracles gaat beginnen met een vrouwenteam. Walking football, oftewel voetballen in wandeltempo, is al ‘hot’ bij de mannen en vanaf volgend jaar wordt deze variant dus ook beoefend door vrouwen. Op 15 januari 2020 is er voor de Almelose vrouwen een kennismakingsdag in het supportershome van Hart voor Heracles.