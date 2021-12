Dode vrouw in kofferbak: Almelose verdachte legt volledige bekentenis af

Advocaat van kruisboog­schut­ter Kenzo K. hekelt sanering in de zorg: ‘Nu zitten we met de puinhopen’

ALMELO - Had de dubbele moord op twee vrouwen in september in Almelo, waarvan kruisboogschutter Kenzo K. de verdachte is, voorkomen kunnen worden? Die vraag zal centraal staan in het proces tegen de Almeloër, die vrijdag voor het eerst voor de rechter staat in de eerste pro-formazitting.

10 december